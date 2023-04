Bremen/Hannover - Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet am Donnerstag ein regnerischer und windiger Tag. Ein verregneter Vormittag wird im Laufe des Tages von Westen her von nachlassendem Regen und sich auflockernden Wolken mit Schauern oder einzelnen Gewittern abgelöst, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen klettern dabei auf maximal 11 bis 14 Grad und es weht mäßiger bis frischer, an der See starker und in Böen teils stürmischer Wind, insbesondere an der Nordsee sowie am Harznordrand. Am Abend ziehen von Westen her einzelne Gewitter mit stürmischen Böen und auch kleinkörnigem Hagel auf, hieß es weiter.

In der Nacht zu Donnerstag regnet es bei wechselnder Bewölkung und die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 1 bis 4 Grad auf dem Festland und auf 6 Grad auf den Inseln. Dort weht der Wind frisch bis stark, auf dem Festland teils mäßig, wie es weiter hieß.