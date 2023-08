Erfurt/Leipzig - Mit kühlen und wechselhaften Tagen kündigt sich in der ersten Wochenhälfte in Thüringen der Herbst an. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, steigen die Temperaturen am Montag nur noch auf 16 bis 19 Grad. Im Bergland werden sogar nur noch 14 bis 16 Grad vorhergesagt. Gegen Abend soll zwischen Vogtland und Altenburger Land Regen einsetzen.

Mit Regen und kühlen 14 bis 17 Grad geht es am Dienstag weiter. In der Nacht klingen die Niederschläge ab und am Mittwoch wird es bei 18 bis 21 Grad wieder etwas wärmer. Es wird stark bewölkt oder wolkig und regnet nur noch gelegentlich.