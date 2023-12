Leipzig - In den vom Hochwasser betroffenen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird am letzten Wochenende des Jahres vereinzelt Regen und Wind erwartet. Dabei bleibt es wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Sachsen kommt es am Samstagvormittag zu einzelnen Gewittern. Besonders in den Kamm- und Gipfellagen aller drei Bundesländer treten stürmische Böen und Sturmböen auf. Ab Samstagvormittag lockert es dann auf und der Regen klingt ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad.

In der Nacht zu Sonntag wird es der Vorhersage zufolge weiterhin wolkig und regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 6 Grad.

Der letzte Tag des Jahres startet den Angaben zufolge zunächst sonnig, im Tagesverlauf wird es dann meist stark bewölkt. Nachmittags ziehen Schauer durch. Auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt werden Sturmböen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 11 Grad.

In der Neujahrsnacht zu Montag wird es teils stark, teils locker bewölkt. Dabei bleibt es größtenteils trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 4 und 6 Grad.