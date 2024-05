Der spanische Fußball-Profi spielte bereits auf Leihbasis in Italiens Hauptstadt. Nun wechselt er fest zur AS Roma.

Leipzig - Der Wechsel von RB Leipzigs Angeliño zur AS Rom ist perfekt. Der 27 Jahre alte Spanier wechselt nach Italien. Das bestätigte RB am Freitag. Der Linksverteidiger, der bislang an den Traditionsclub aus der italienischen Hauptstadt ausgeliehen worden war, soll dort einen Vertrag bis Ende Juni 2028 bekommen. Die Italiener machten somit Gebrauch von einer Kaufoption für die Leihgabe des Fußball-Bundesligisten aus Sachsen, der dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro Ablöse erhält.

Angeliño war Anfang 2020 zunächst auf Leihbasis von Manchester City nach Leipzig gewechselt, ehe er im Sommer 2021 von RB fest verpflichtet worden war. Seit Januar dieses Jahres war er an die Roma verliehen, zuvor bereits an die TSG Hoffenheim und Galatasaray Istanbul.