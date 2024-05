Sonnenschein und Quellwolken sind in Berlin und Brandenburg am Pfingstmontag angekündigt. Mittags kann es mit Schauern und Gewittern ungemütlich werden.

Berlin - Sonnenschein und Quellwolken wechseln sich am Pfingstmontag in Berlin und Brandenburg ab. Mittags ziehen Schauer und Gewitter auf, ganz vereinzelt kommen Starkregen, Hagel und Windböen dazu, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Besonders die Menschen in Berlin sowie in der Mitte und im Norden Brandenburgs müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen, im Süden bleibt es meist trocken. Abends beruhigt sich das Wetter. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad.

Die Nacht zum Dienstag bleibt trocken, vereinzelt zieht Nebel auf bei 13 bis 10 Grad. Am Dienstag wird das Wetter sommerlich warm bei 25 bis 28 Grad, die Meteorologen kündigen Sonnenschein und Wolken an.

In der Nacht wird es zunehmend bewölkt, am Morgen fällt zwischen Elster und Neiße schauerartiger Regen, örtlich mit Gewittern. Es kühlt auf etwa 15 Grad ab. Ähnlich bleibt das Wetter auch am Mittwoch: Zeitweise regnet es schauerartig, teilweise gesellen sich Gewitter und Starkregen dazu. Die Temperaturen erreichen warme 25 bis 27 Grad.