Sonne und Wolken wechseln sich am Sonntag in Brandenburg und Berlin ab. Nachts wird es bei Minusgraden frostig. Das Wetter an den kommenden Tagen zeigt sich ähnlich.

Wechsel aus Sonne und Wolken am Sonntag: Frost in der Nacht

In voller Blüte stehen Kirschbäume in einem Ortsteil von Frankfurt (Oder).

Potsdam - Ein Wechsel aus Sonne und Wolken bestimmt das Wetter am Sonntag in Berlin und Brandenburg. Dabei bleibt es größtenteils trocken, nur am Nachmittag fallen im Norden von Brandenburg lokal Regen- und Graupelschauer, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Abends können die Schauer auch die Mitte des Landes und Berlin erreichen. Es herrscht geringe Gewitterneigung. Die Höchstwerte liegen bei acht bis elf Grad.

In der Nacht zum Montag wird es frostig und trocken. Es kühlt deutlich ab auf null bis minus vier Grad, in Bodennähe minus drei bis minus sieben Grad. Am Montag kommt die Sonne hinter den vielen Wolken kaum zum Vorschein, lokal fällt Regen, Schneeregen oder Graupel. Abends ziehen sich die Wolken den Meteorologen zufolge ein wenig zurück. Die Temperaturen erreichen sechs bis neun Grad.

In der Nacht zum Dienstag kann es laut Wetterdienst glatt auf den Straßen werden. Es herrscht Frost bei Tiefsttemperaturen zwischen minus ein und minus vier Grad, in Bodennähe minus vier bis minus sieben Grad. Am Dienstag zeigt sich neben den Wolken zeitweise die Sonne. Bei ein wenig wärmeren neun bis zwölf Grad bleibt es überwiegend trocken.