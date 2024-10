Köln - Der WDR feiert den 50. Geburtstag des kleinen Elefanten, des berühmten Kompagnons der Maus, mit mehreren Aktionen und Sendungen. Los gehe es bereits am Sonntag, wie der Sender in Köln mitteilte. Bei einer Aktion im Maus-Radio drehe sich alles um das charakteristische Tröten des Elefanten, das jeder kenne. Kinder, Familien, Kitagruppen oder Schulklassen könnten „ihr Tröööt“ für den Elefanten kostenlos auf einem Anrufbeantworter hinterlassen. „Alle elefantastischen Tröööts und Nachrichten bekommt der Elefant am 5. Januar 2025 den ganzen Tag über im Maus-Radio geschenkt“, hieß es.

In einer Geburtstagsausgabe der „Sendung mit dem Elefanten“, die es seit 2007 gibt, werde der kleine Star zudem von seinen Freunden „richtig gefeiert“. Sie soll am 3. Januar 2025 zu sehen sein. Auch „Die Sendung mit der Maus“ widme dem blauen Elefanten eine ganze Ausgabe. Unter dem Motto „Ein Tröööt auf die Freundschaft!“ werde dort am 5. Januar gefeiert - unter anderem mit einem neuen Geburtstagssong.

Der kleine Elefant begleitet Kinder und auch Erwachsene seit 1975. Als treuer Freund der Maus aus der „Sendung mit dem Elefanten“ wurde er berühmt. Erfunden hat ihn nach Angaben des WDR der Zeichentrickfilmer Friedrich Streich. Als Geburtstagstermin steht der 5. Januar in den WDR-Geschichtsbüchern.