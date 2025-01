Erst fällt der Wasserdruck ab, dann kommt gar kein Wasser mehr aus dem Hahn. Ein Schaden an der Wasserleitung ist für die Betroffenen ärgerlich.

In mehreren Orten bei Erfurt ist wegen einer Havarie die Wasserversorgung gestört. (Symbolfoto)

Erfurt - In mehreren Orten bei Erfurt ist die Wasserversorgung ausgefallen. Betroffen sind seit dem Vormittag rund 3.000 Einwohner von Ermstedt, Gottstedt, Frienstedt, Gamstädt und Kleinrettbach, wie die Stadtwerke Erfurt mitteilten. Auch drei Kindergärten in den Ortschaften sowie eine Arztpraxis seien in Mitleidenschaft gezogen, sagte eine Sprecherin.

Monteure sind den Angaben nach mit einer Ortung des Schadens beschäftigt, der an einer Versorgungsleitung auf einem Feld bei Zimmernsupra aufgetreten ist. Anschließend sollen die Reparaturarbeiten beginnen, deren Dauer bislang nicht absehbar ist. Für die Versorgung der Kindergärten werden Wasserwagen bereitgestellt, wie es weiter hieß.