Für den Ausbau des Wasserstoffnetzes in Sachsen-Anhalt werden insgesamt 180 Millionen Euro an Fördergeldern bereitgestellt. (Archivbild)

Magdeburg/Berlin - Um den Ausbau des Wasserstoffnetzes in Sachsen-Anhalt voranzutreiben, investieren der Bund und das Land insgesamt 180 Millionen Euro. „Der Aufbau des Wasserstoffkernnetzes ist für Sachsen-Anhalt von zentraler Bedeutung“, erklärt Sachsen-Anhalts Staatssekretär Thomas Wünsch (SPD). Zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wurden die Förderbescheide an den Fernleitungsnetzbetreiber Ontras sowie an den Infrastrukturbetreiber VNG übergeben. Der Bund unterstützt den Ausbau nach Angaben des Energieministeriums in Magdeburg mit 126 Millionen Euro, das Land Sachsen-Anhalt steuert 54 Millionen Euro bei.

Energieintensive Branchen im Fokus

Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt sei von energieintensiven Branchen wie der Chemieindustrie geprägt, sagt Staatssekretär Wünsch. Wasserstoff sei in Zukunft ein wichtiger Energieträger. Grundlage dafür sei aber der zügige Ausbau der Infrastruktur. Mit dem Wasserstoffkernnetz werden in den kommenden Jahren bundesweit große Erzeugungs- und Verbrauchsregionen mit entsprechenden Pipelines vernetzt.

Speicher und Pipelines als wichtige Projekte

Wichtige Projekte in Sachsen-Anhalt sind nach Ministeriumsangaben etwa die Errichtung von unterirdischen Wasserstoffspeichern in Bad Lauchstädt und der Bau einer Wasserstoffpipeline von Bad Lauchstädt über Magdeburg bis nach Salzgitter in Niedersachsen. Zusätzlich sollen bestehende Erdgaspipelines auf Wasserstoff umgestellt werden. Dadurch soll ein Leitungsnetz von Leipzig über das östliche Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin bis nach Rostock entwickelt werden.