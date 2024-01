Dresden - Die Wasserstände der Elbe steigen nach Regenfällen und Tauwetter im Gebirge erneut an. Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums vom Mittwoch soll an diesem Donnerstag an den Pegeln Schöna und Dresden der Wert der Alarmstufe 2 erreicht werden. Für Dresden bedeutet das ein Übersteigen der Fünf-Meter- Marke. Am Mittwochmittag lag der Wert bei 4,39 Metern, normal sind zwei Meter. Laut Prognose können es am Samstag 5,71 Meter sein. Von den Rekordwerten ist die Elbe in Dresden aber noch weit entfernt. Bei der Jahrhundertflut 2022 betrug der Wasserstand hier 9,40 Meter.