Lembruch - Wegen des frühen Osterfestes dürfen in diesem Jahr Wassersportfreunde vier Tage früher als normalerweise vorgesehen wieder auf den Dümmer. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mache in diesem Jahr von einer Ausnahmegenehmigung Gebrauch und gebe bereits vom Gründonnerstag an den zweitgrößten Binnensee Niedersachsens für Segler, batteriebetriebene Elektroboote bis 7,35 Kilowatt Leistung und Surfer frei, teilte ein Sprecher mit. Das Befahren des rund zwölf Quadratkilometer großen Sees ist in der Regel zwischen dem 1. April und 31. Oktober gestattet.

Weil der an den Kreisgrenzen von Diepholz, Vechta und Osnabrück gelegene Dümmer auch ein international bedeutsames Vogelschutzgebiet ist, bittet der Landesbetrieb die Wassersportler um Rücksichtnahme und darum, nicht in den abgesperrten Naturschutzbereichen und bei den Badestellen zu fahren.