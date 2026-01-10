In der Seebären-Anlage gibt es einen Rohrbruch, einige Bereiche des Zoos stehen unter Wasser. Das hat Folgen.

Bremerhaven - Wegen eines Wasserrohrbruchs bleibt der Zoo am Meer in Bremerhaven bis 12. Januar geschlossen. Am Samstagmorgen war ein Rohrbruch an der Seebären-Anlage festgestellt worden, wie eine Zoo-Sprecherin mitteilte. Infolgedessen standen einige Bereiche des Zoos unter Wasser. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk pumpten das Wasser demnach schnell ab. Die Seebären wurden in die Backstage-Anlage gebracht.