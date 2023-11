Wasserrohrbruch in Zehlendorf sorgt für Straßensperrung

Berlin - Autofahrer in Berlin-Zehlendorf kommen an der Kreuzung Seehofstraße und Jänickestraße am Donnerstag nicht durch. Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Kreuzung für den Autoverkehr vorerst gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Wie lang die Sperrung andauern soll, wird nicht angegeben.