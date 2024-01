Wasserrohrbruch in Friedrichshain: Sperrung bis Ende Januar

Autos stehen am Abend im Stau an einer Baustelle.

Berlin - Autofahrer müssen wegen eines Wasserrohrbruchs in Berlin-Friedrichshain am Freitag mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Die Friedenstraße in Richtung der Landsberger Allee ist ab der Pufendorfstraße gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, da auch die Anbindung Matthiasstraße zur Landsberger Allee gesperrt ist. Bis voraussichtlich Ende Januar soll es Einschränkungen durch Bauarbeiten geben.