Düsseldorf/Berlin (dpa/bb) – - Während die Wasserball-Frauen von Spandau 04 zum fünften Mal in Folge den DSV-Pokal gewonnen haben, mussten sich die Männer des Clubs erneut im Finale geschlagen geben. Das Team von Athanasios Kechagias verlor beim gemeinsamen Final-4-Turnier der Frauen und Männer in Düsseldorf am Samstag überraschend 9:11 (2:2,3:4,3:2,1:3) gegen Waspo Hannover. Für den Titelverteidiger war es der sechste Pokaltriumph seit 2017, Spandaus letzter Sieg datiert aus dem Jahr 2020. Schon in den beiden Vorjahren hatten die Spandauer im Finale den Kürzeren gezogen.

In der laufenden Saison bedeutete die Niederlage die erste nationale Pleite des Spieljahres. Spandau war erklärter Favorit der Partie und hatte Waspo in den bisherigen drei Saison-Vergleichen jeweils klar geschlagen.

Besser machten es zuvor die Spandau-Frauen, die gegen Bayer Uerdingen mit 14:9 (2:3,5:3,5:2,2:1) gewannen. Zugleich revanchierte sich das Team von Trainer Marko Stamm für die bislang einzige Saisonniederlage gegen Uerdingen im Heimspiel in der Bundesliga.