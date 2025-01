Wird er sterben? Wird er einfach pensioniert? Der letzte Fall mit Axel Milberg als Kieler „Tatort“-Kommissar läuft am 16. März im Ersten. Der Sender hält sich völlig bedeckt, wie dieser Krimi endet.

Was wird aus Borowski? NDR macht ein Riesengeheimnis daraus

Axel Milberg ermittelt ein letztes Mal in Kiel.

Kiel - Nie ist das Leben so gefährlich für einen TV-Kommissar wie in seinem letzten Fall. ZDF-Ermittler Erwin Köster (Siegfried Lowitz) wurde 1986 vor den Augen des Fernsehpublikums erschossen, damals noch ein Skandal. „Steirerkrimi“-Cop Sandra Mohr (Miriam Stein) ging es 2021 ebenso.

„Tatort“-Ermittler Christian Ulmen geisterte im selben Jahr gar als Gespenst durch seine letzte Folge in der Rolle von Kommissar Lessing. Nun also Klaus Borowski alias Axel Milberg (68). Was blüht ihm? Wird er sterben? Pensioniert werden? Die Förde entlang weg segeln? Das soll bis zum letzten Moment streng geheim bleiben.

Schon beim Rostocker „Polizeiruf 110“ top secret

Deswegen zeigt der Norddeutsche Rundfunk (NDR) nicht einmal den Fernsehkritikern das Ende des Sonntagabendkrimis vor der Ausstrahlung am 16. März. In der Pressekopie sind die letzten Minuten abgeschnitten. „Wie der Krimi mit Borowski endet, soll eine Überraschung bleiben, die erst am 16.3.2025 bei der Ausstrahlung im Ersten gelüftet wird. Wir bitten um Verständnis.“

Eine ähnliche Geheimniskrämerei hatte der NDR 2022 um den Ausstieg von Charly Hübner als Sascha Bukow aus dem Rostocker „Polizeiruf 110“ gemacht. Das Ende war dann eher enttäuschend unspektakulär: In der vorletzten Szene fuhr Bukow schlicht mit einem Pick-up aus der Stadt davon.

Der letzte Kieler „Tatort“ mit Milberg hat den Titel „Borowski und das Haupt der Medusa“. Die Dreharbeiten dafür fanden bereits Anfang 2024 statt. Der Kieler Ermittler steht darin kurz vor seiner Pensionierung. Wenige Tage vor dem Ruhestand will Borowski auf dem Bürgeramt seinen Pass verlängern lassen, weil er an eine Reise denkt. Dort gerät er jedoch in einen ungeheuerlichen Fall und hat es auch mit Sachbearbeiter Robert Frost (August Diehl) zu tun. Zur Aufklärung bleiben ihm nur vier Tage.

Milberg stand von 2003 bis Anfang 2024 regelmäßig im Norden für seine Rolle vor der Kamera. Die erste Folge „Väter“ lief Ende November 2003. „Borowski und das Haupt der Medusa“ ist sein 43. Fall als Kieler „Tatort“-Kommissar.