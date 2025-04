Frankfurt/Main - Fragestunde durch Viertklässler - da war Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl ganz in ihrem Element. „Als ich klein war, wollte ich immer Grundschullehrerin werden. Das ist auch immer noch ein kleiner Traum von mir“, sagte die 24-Jährige vom FC Bayern München in Frankfurt/Main.

Schüler und Schülerinnen der örtlichen Willemerschule durften bei der Pressekonferenz auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes Fragen stellen. Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Christian Wück trifft in der Nations League am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Dundee auf Schottland. Das Rückspiel am kommenden Dienstag (17.45 Uhr) in Wolfsburg wird nicht nur von der ARD, sondern erstmals auch vom KiKA übertragen. Der Kindersender und der Verband haben rund um die Partie Aktionen für Familien und Kinder geplant.

Torhüterin Berger wäre gerne Übersetzerin für Schwerhörige

Torhüterin Ann-Katrin Berger, Deutschlands „Fußballerin des Jahres“, wollte „ganz am Anfang immer nur Fußballerin werden“, verriet die 34-Jährige. „Gleichzeitig wollte ich Übersetzerin für Schwerhörige werden. Das ist auch heute noch so ein kleiner Traum von mir.“

Auf die Frage, ob die Spielerinnen alle auch Freunde seien, sagte Berger lächelnd: „Ja, wir sind Freunde. Wir hängen fast 24 Stunden zusammen rum und wir haben von daher fast keine Chance, keine Freunde zu sein.“ Was war euer schlimmstes Foul? Bei dieser Frage schauten sich Berger und Bühl allerdings ratlos an.