Mehrfach musste verschoben werden, jetzt steht die Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg bevor. Die Veranstalter erwarten Hunderttausende Blumenfans.

Was ist zu erwarten bei Landesgartenschau in Bad Dürrenberg?

Letzte Arbeiten laufen auf dem Gelände der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg.

Bad Dürrenberg - Ein buntes Blumenmeer soll ab Freitag die Gartenschau-Fans in den Kurpark nach Bad Dürrenberg locken - die Landesgartenschau wird eröffnet. Nach mehrfacher Verschiebung könnte es auch heißen: endlich eröffnet. Bis Oktober sollen Hunderttausende Menschen in die Solestadt im Saalekreis kommen.

Wann bekommen Besucher blühende Blumen zu sehen?

Auf dem Gelände wurden nach Angaben der Veranstalter allein über zwei Millionen Frühlingsblüher gesetzt. Daneben gibt aber beispielsweise auch Kübelpflanzen aus Italien zu sehen, die während der Landesgartenschau für Farbe sorgen. Grundsätzlich soll es über die gesamten 178 Schautage ein gutes Verhältnis zwischen blühenden und nicht blühenden Pflanzen geben. „Das ist saisonal aber manchmal gar nicht so einfach zu planen. Zwischen Ende Mai und Mitte Juni gibt es ein sogenanntes Blühloch. Das gleichen wir mit verschiedenen Pflanzen aus, wie zum Beispiel mit Lauchsorten, die dann blühen“, erklärte der Geschäftsführer der Schau, Michael Steinland. Im Vordergrund sollen dabei Weiß und Blau stehen - als Symbol für Salz und Sole.

Welche Besonderheiten finden sich im Programm?

Während der fünften Landesgartenschau sind rund 1000 Veranstaltungen geplant. Unter anderem soll das Landespolizeiorchester auf der Schau-Bühne zu Gast sein und auch die Region will sich mit Tanz- und Gesangsgruppen präsentieren. Zudem sind Themenwochen geplant. Im Zentrum der Veranstaltungsfläche steht das 636 Meter lange und 12 Meter hohe noch funktionierende Gradierwerk - das Längste in Europa. Ganz in der Nähe des Werks können Besucherinnen und Besucher zum Beispiel auch eine Schausiederei erkunden. Insgesamt ist der historische Kurpark von Bad Dürrenberg, der für die Schau neu gestaltet wurde, fünfzehn Hektar groß.

Was kostet der Eintritt?

Für einen Erwachsenen kostet eine Eintrittskarte für die Landesgartenschau 19 Euro (ermäßigt 17 Euro), junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren zahlen 10 Euro, für Kinder bis 15 Jahren wird kein Eintritt verlangt. Wer öfter zur Landesgartenschau kommen will, kann sich auch eine Dauerkarte kaufen. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit Besucherinnen und Besuchern aus dem gesamten Mitteldeutschen Raum. „Im Schnitt fahren die Menschen etwa 90 Minuten, um eine Landesgartenschau zu besuchen“, sagte Schau-Chef Steinland. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit mindestens 370.000 Menschen.

Warum findet die fünfte Landesgartenschau erst jetzt statt?

Dass die Schau nach Bad Dürrenberg kommt, wurde bereits 2017 entschieden. Ursprünglich sollte sie schon 2022 stattfinden - Corona-Pandemie, verzögerte Baumaßnahmen, lange Lieferzeiten und finanzielle Probleme führten jedoch zu mehrmaliger Verschiebung. Nun steht der Eröffnung nichts mehr im Wege. Die sechste Landesgartenschau soll dann 2027 in Lutherstadt Wittenberg stattfinden.

Wie viel kostet die Schau?

Bis zu ihrem Ende am 13. Oktober soll die Landesgartenschau mehr als 50 Millionen Euro kosten, so die Angabe der Veranstalter. „Wir sprechen von 40 Millionen Euro Gesamtinvestition. Da gehören aber nicht nur die Arbeiten auf der Fläche der Landesgartenschau dazu, sondern beispielsweise auch Straßenbaumaßnahmen in der Stadt“, schlüsselte Steinland auf. Hinzu kämen 12 Millionen Euro, die für die Durchführung investiert oder noch ausgegeben werden sollen.