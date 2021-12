Warum Jan Böhmermann Spenden für ein Dresdner Krankenhaus sammelt

Zu den Sachsen hat TV-Unterhalter Jan Böhmermann ein ganz besonderes Verhältnis. In seiner TV-Sendung thematisiert er regelmäßig die rechten Umtriebe im Freistaat, war allerdings mit seiner Sendung auch schon selbst zu Gast in Dresden. Nun sammelt er Geld für den Krankenhaus der Stadt.

Dresden/DUR/slo – TV-Moderator Jan Böhmermann ruft zu Spenden für ein Dresdner Krankenhaus auf. Wie er in seinem Podcast „fest&flauschig“ mitteilte, bittet er im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfolge um Geld für die Stiftung Hochschulmedizin der Uniklinik Dresden. Das Geld solle ausdrücklich den von der Corona-Pandemie überlasteten Mitarbeitern zugute kommen, sei es durch einen verschönerten Pausenraum oder eine Schicht, die extra bezahlt wird.

Böhmermann und sein Podcast-Partner, der Musiker Olli Schulz, veranstalten jährlich einen „Weihnachtszirkus“, in diesem Jahr unter dem Titel „Himmlisches Boosterfest“. Dabei sammeln beide Spenden für verschiedene Projekte. Böhmermann sammelt neben der Dresdner Uniklinik auch für den „Wir packen’s an e.V. – Nothilfe für Geflüchtete“, Schulz sammelt für das Kinder-Hospiz Sternenbrücke und den „Wünschewagen“.

Böhmermann und Schulz: 2020 sammelte "fest und flauschig" fast 300.000 Euro an Spenden

Die Dresdner Uniklinik reagierte begeistert auf den wahrscheinlichen Geldsegen. „Wir sagen herzlich danke an Jan und Olli!!!“, teilte das Klinikum via Facebook mit. „Er sammelt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege – wir stehen exemplarisch als ein Krankenhaus von vielen, die während der Pandemie unter Hochdruck gearbeitet haben und immer noch arbeiten“, heißt es weiter, zudem wird erklärt, was genau die Stiftung macht, für die jetzt gesammelt wird.

Der Weihnachtszirkus von „fest&flauschig“ wird am Donnerstagabend live auf Spotify gesendet. Bis zum Mittwochmorgen waren bereits mehr als 70.000 Euro an Spenden eingegangen. Im Vorjahr waren knapp 300.000 Euro zusammengekommen.