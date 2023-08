Ein Mann dreht in einer Wohnung am Thermostat einer Heizung.

Salzwedel - Bei der Wartung einer Gasheizung in einem Haus in der Salzwedeler Innenstadt (Altmarkkreis Salzwedel) ist es zu einer Verpuffung gekommen. Durch den Druck seien zwei Fensterscheiben kaputt gegangen, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Der Heizungsmonteur sei mit Verdacht auf ein Knalltrauma ins Krankenhaus gebracht worden. In dem Haus befinden sich mehrere Geschäftsräume und eine Arztpraxis. Die Räume könnten wieder normal genutzt werden, so die Polizeisprecherin. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 10 000 Euro.