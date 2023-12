Rudolstadt - Das Winterwetter lädt zu Spaziergängen in Parks und Gärten ein. Doch das kann mitunter gefährlich werden, warnt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Unter dem Gewicht des Schnees könnten Äste abbrechen. Insbesondere, weil die Bäume in den vergangenen Jahren unter Trockenheit gelitten haben.

Spaziergängerinnen und Spaziergänger sollten deshalb auf den Wegen bleiben und schneebeladene Bäume meiden, hieß es in der Mitteilung am Freitag. Auch in der Nähe von Gebäuden könnte Gefahr drohen, etwa wenn Schnee und Eis vom Dach fällt. Und auch in diesem Winter gilt grundsätzlich: Eisflächen dürfen nicht betreten werden.