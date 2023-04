Magdeburg - Der Hochwasserscheitel der Elbe hat Sachsen-Anhalt erreicht. Nach Daten des Landesbetriebs für Hochwasserschutz in Sachsen-Anhalt gilt für die Elbe derzeit eine Warnung vor mittlerem Hochwasser. Für die angrenzenden Flussgebiete gelte eine Vorwarnung. In den kommenden Tagen werde sich der Scheitel an den Meldepegeln unterhalb oder im Bereich der Alarmstufe 1 bewegen, hieß es in einem Bericht des Landesbetriebs. Am Mittwochmittag hatte kein Pegel in Sachsen-Anhalt die erste von vier Alarmstufen erreicht.

Für Tangermünde wird ein Pegelstand von fünf Metern erwartet, am Mittwochmorgen lag er bei 4,30 m. Aufgrund des Rückstaus gelte die Hochwasserwarnung auch für das Flussgebiet Schwarze Elster, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs. Bis zum Wochenende sei wegen des Zuflusses aus Tschechien nur mit langsam zurückgehenden Wasserständen zu rechnen. Die Elbe hatte sich nach anhaltenden Regenfällen vor allem in seinem tschechischen Einzugsgebiet am vergangenen Wochenende stetig gefüllt, am Montag war in Dresden die Alarmstufe 1 ausgerufen worden.

Die Alarmstufe 1 ist die niedrigste von insgesamt 4. Sie kennzeichnet den Meldebeginn, bei Stufe 2 richten Städte und Gemeinden einen Kontrolldienst ein, ab Stufe 3 gibt es einen ständigen Wachdienst und es wird mit Maßnahmen der Deichverteidigung begonnen. Alarmstufe 4 bedeutet Gefahr für die Allgemeinheit, die Wirtschaft und für die Funktionstüchtigkeit wasserwirtschaftlicher Anlagen.