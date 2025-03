Vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst gibt es noch einmal Warnstreiks. Wer nach dem Start am Mittwoch nun am Donnerstag betroffen ist.

Am Donnerstag stehen auch die Stadtbahnen der Üstra in Hannover still. (Symbolbild)

Hannover - Vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst gibt es weitere Warnstreiks in Niedersachsen. Am Donnerstag werden unter anderem die Straßenbahnen in der Landeshauptstadt Hannover bestreikt. „Am 13.03. ist in ganz Niedersachsen Warnstreiktag“, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. In einigen Bereichen und Regionen wurde die Arbeit schon am Mittwoch niedergelegt.

Am Donnerstag soll es nun etwa in Oldenburg im Klinikum, bei Kitas und in der öffentlichen Verwaltung nur einen Notdienst geben. Auch in Göttingen sollen Kitas geschlossen bleiben oder nur teilweise eine Betreuung anbieten. In Osnabrück legen Beschäftigte des Verkehrsunternehmens teutobus ihre Arbeit nieder. In Amt Neuhaus bei Lüneburg kommt es mit Ausnahme des Wochenendes bis Mittwoch zu Busausfällen.

In den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Wolfenbüttel sind Warnstreiks bei den Entsorgern angekündigt; in den Landkreisen Ammerland, Aurich, Friesland, Wittmund und Wesermarsch bei den Rettungsdiensten.

Kundgebung in Hannover geplant

Am Donnerstag ist zudem eine Kundgebung in Hannover auf dem Opernplatz (11.30 Uhr) mit bis zu 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll es mehrere Demonstrationszüge geben. Auch in Aurich ist ein Demonstrationszug (10.00 Uhr) geplant.

Am Freitag soll wieder verhandelt werden. Die Arbeitnehmer fordern unter anderem drei zusätzliche freie Tage, höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten und acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro pro Monat. Die Arbeitgeberseite hat bisher kein Angebot vorgelegt.