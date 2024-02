In Sachsen-Anhalt bleiben in einigen Regionen Busse und Bahnen am Freitag in den Depots. Viele Beschäftigte kommunaler Verkehrsbetriebe schließen sich dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi an.

Magdeburg - In mehreren Regionen in Sachsen-Anhalt fahren an diesem Freitag keine Straßenbahnen und Busse. Die Gewerkschaft Verdi hat nach eigenen Angaben Mitarbeiter des öffentlichen Personennahverkehrs in Magdeburg, Halle, Dessau und im Burgenlandkreis zum Warnstreik aufgerufen. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe teilten mit, dass den gesamten Freitag über ab Mitternacht keine Straßenbahnen und Busse fahren würden.

Während es im Zuge des bundesweiten Streikaufrufs in den meisten Bundesländern um die Arbeitsbedingungen geht, fordert die Gewerkschaft in Sachsen-Anhalt auch mehr Geld für die Beschäftigten. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 550 Euro pro Monat. Der Kommunale Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt hält den Streik für unangemessen. Auch die Forderungen seien unangemessen hoch. Sie würden zu einer Steigerung der Personalkosten von bis zu 25 Prozent führen, so der Verband im Vorfeld. Man sei verhandlungsbereit, ein Streik sei daher unnötig und eine Zumutung für die Bevölkerung.