Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Niedersachsen

Hannover - Die Kommunalgewerkschaft Komba hat Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Niedersachsen für heute zum Streik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Kitas, Bürgerämter und Abfallentsorger, wie die Gewerkschaft mitteilte. In Braunschweig, Göttingen, Peine, Lüneburg, Buchholz, Laatzen, Salzgitter, Hannover und im Harz müssten sich Bürgerinnen und Bürger auf Einschränkungen einstellen, sagte ein Sprecher. In Hannover ist zudem eine Kundgebung geplant.