Halle - Die Menschen in Halle und im Saalekreis müssen sich am Mittwoch auf verschiedene Einschränkungen einstellen - unter anderem die Kinderbetreuung. Grund ist ein Warnstreik im Öffentlichen Dienst. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi alle kommunalen Tarifbeschäftigten aufgerufen. Der Appell, sich an der Arbeitsniederlegung ganztägig zu beteiligen, richte sich an Beschäftigte in Kitas und Horten sowie in Verwaltungen, der Sparkasse, beim Jobcenter, Arbeitsamt und bei der Stadtwirtschaft, wie ein Gewerkschaftssprecher mitteilte.

Mit dem Warnstreik wollen die Gewerkschaften nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeber im laufenden Tarifstreit erhöhen. Geplant ist in Halle auch eine Demonstration am Mittwoch (11.00 Uhr). Die Gewerkschaften fordern von den Arbeitgebern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die zweite Tarifrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.