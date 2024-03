Dresden/Magdeburg - Am Freitag kommt es durch Warnstreiks in Sachsen und Sachsen-Anhalt zu großen Ausfällen im Bus- und Straßenbahnverkehr. In Sachsen-Anhalt hatte die Gewerkschaft bereits ab Donnerstag zum Streik aufgerufen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. In Sachsen startete der Streik am Freitag und dauert noch bis Samstag an. Dabei kommt in den Städten Dresden, Chemnitz, Plauen und Zwickau der Bus- und Straßenbahnverkehr komplett zum Stillstand. In Leipzig wird einen Notbetrieb eingesetzt. Am Mittwoch und Donnerstag wurde bereits in Thüringen gestreikt.

Außerdem haben Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays For Future in verschiedenen Städten zu Demonstrationen am Freitag aufgerufen.