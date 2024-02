In Thüringen bleiben am Mittwoch und Donnerstag in einigen Regionen Busse und Bahnen in den Depots. Die Warnstreiks bringen damit auch den Schülerverkehr zum Erliegen.

Erfurt/Jena - Bei den Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Thüringen müssen sich auch Eltern und Schüler auf Einschränkungen einstellen. Während des zweitägigen Ausstandes von Beschäftigten kommunaler Verkehrsbetriebe fahren am Mittwoch und Donnerstag etwa in Erfurt, Gera, Jena und Weimar keine Schulbusse, wie die Unternehmen mitteilten.

Nach Angaben der Jenaer Stadtverwaltung vom Dienstag stellen sich die Schulen darauf ein und informieren die Eltern über mögliche Einschränkungen und Änderungen des Schulbetriebs. Die Betreuung der ersten bis sechsten Klassenstufen werde gewährleistet. Sollten einzelne Schülerinnen und Schüler aufgrund der Verkehrsbehinderungen nicht zum Unterricht erscheinen, gelte dies nicht als unentschuldigtes Fehlen.

Thüringens größte Verbraucherausstellung in Erfurt verwies darauf, dass bei ausfallenden Bahnen für die Besucher der Messe genügend Parkplätze zur Verfügung stünden. Wenn möglich, seien Fahrgemeinschaften eine gute Lösung.

Mit den Warnstreiks macht die Gewerkschaft Verdi Druck in den Tarifverhandlungen. Sie fordert für die Beschäftigten in Thüringen neben einer Verringerung der Arbeitsbelastung auch höhere Entgelte. Verglichen mit Sachsen gebe es in Thüringen nach dem letzten Arbeitgeberangebot noch eine Lohnlücke von mehr als 200 Euro. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hat Verdi Beschäftigte in Erfurt, Gera, Jena, Mühlhausen, Nordhausen, Sondershausen, Weimar sowie in den Kreisen Weimarer Land und Saale-Holzland zum Warnstreik aufgerufen.