Warnstreiks: Bahnunternehmen halten an ihren Fahrplänen fest

Hannover - Die Züge von Erixx, Enno und Metronom sollen während des angekündigten Warnstreiks bei der Bahn am Donnerstag und Freitag weitgehend normal fahren. Die Unternehmen des Netinera-Konzerns seien nicht von den Arbeitsniederlegungen betroffen, hieß es in Mitteilungen der Anbieter. Es sei aber nicht auszuschließen, dass es aufgrund von eventuellen Warnstreiks an den Stellwerken der Deutschen Bahn zu Zugausfällen oder Verspätungen komme.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder zu einem erneuten Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Von Donnerstagabend, 22.00 Uhr, bis Freitagabend, 22.00 Uhr, müssen sich Fahrgäste wieder auf Tausende Zugausfälle im bundesweiten Bahnverkehr einstellen. Die Gewerkschaft will so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen.

Die Deutsche Bahn hofft, rund 20 Prozent des Fernverkehrs ab diesem Donnerstagabend aufrechterhalten zu können. Die Westfalenbahn, die unter anderem von Braunschweig über Hannover und Osnabrück nach Rheine in Nordrhein-Westfalen fährt, teilte am Donnerstag mit, dass unklar sei, welche Strecken befahren werden können.