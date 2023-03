Hannover - Die Gewerkschaft Verdi hat für heute zu eintägigen Warnstreiks an den Flughäfen in Hannover und Bremen aufgerufen. Es sei davon auszugehen, dass am Tag der Arbeitsniederlegung weder in Bremen noch in Hannover Passagierflugzeuge starten oder landen können. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und die bundesweiten Mantel-Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit (Zuschläge für Nacht-, Feiertagsarbeit), in denen es nach acht Verhandlungsrunden kein Angebot der Arbeitgeberseite gebe. Von den Streiks betroffen seien auch die Flughäfen in Hamburg und Berlin, kündige Verdi an.