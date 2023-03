Chemnitz - Der bundesweite Verkehrs-Warnstreik wird am Montag den Bus- und Bahnverkehr in fünf sächsischen Städten lahmlegen. Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe teilten am Freitag mit, dass Fahrgäste „mit erheblichen Einschränkungen im Linienverkehr“ rechnen müssten.

Die Gewerkschaft Verdi hat nach eigenen Angaben auch die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in Leipzig, Dresden, Zwickau und Plauen zum Ausstand aufgerufen. „Wir gehen davon aus, dass wir einen kompletten Stillstand erleben werden“, sagte Paul Schmidt, Landesbezirksfachbereichsleiter bei Verdi.

Bereits am 3. März hatte es in allen fünf Städten einen ganztägigen Warnstreik gegeben. Damals stand der Verkehr dort weitgehend still. Zusätzlich hatte Verdi in den vergangenen Wochen immer wieder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzelner Verkehrsbetriebe zu Ausständen aufgerufen, zuletzt am Donnerstag und Freitag in Leipzig.