Leipzig - Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik im Nahverkehr fünf sächsischer Städte aufgerufen. Betroffen seien Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen, teilte Verdi mit. Der Warnstreiks sollen am frühen Morgen beginnen. Fahrgäste müssen sich auf erhebliche Ausfälle bei Bus und Bahn einstellen. Verdi will damit den Druck im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen. Die Warnstreiks sollen zeitgleich mit einem globalen Klimastreik der Klimabewegung Fridays for Future stattfinden.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe teilten mit, dass alle ihre Straßenbahn- und Buslinien betroffen sein werden. Auch in Leipzig werde von erheblichen Einschränkungen ausgegangen. Man könne aber erst mit Streikbeginn abschätzen, in welchem Umfang die Bus- und Straßenbahnlinien nicht bedient werden können. In Plauen sollen laut Verkehrsverbund Vogtland (VVO) nur die Straßenbahnlinien bestreikt werden. Stadtbusse, Regionalbusse, Schulbusse sowie Regionalbusse im VVO werden fahren.

Sachsen ist eines von sechs Bundesländern, in denen Warnstreiks den Nahverkehr lahmlegen sollen. In den Ländern gilt der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes im Nahverkehr. Bislang blieben die Tarifverhandlungen erfolglos. Die dritte und wahrscheinlich entscheidende Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt.