Halle - In Sachsen-Anhalt sollen am Mittwoch Teile des öffentlichen Dienstes bestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi kündigte einen ganztägigen Warnstreik der Beschäftigten in den kommunalen Kitas und Horten in Halle, Magdeburg, im Saalekreis, Bördekreis und im Burgenlandkreis sowie in den Städten Burg und Halberstadt an. Auch in anderen Kommunen wie Köthen und Wittenberg könnte es zu Arbeitsniederlegungen in Kitas und Horten kommen, sagte ein Verdi-Sprecher. Man habe im ganzen Bundesland zum Warnstreik aufgerufen. Es sei daher mit Einschränkungen zu rechnen. Wie weitreichend diese ausfallen, sei noch nicht abzusehen.

Bund und Kommunen hatten ihren 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in dem bundesweiten Tarifstreit fünf Prozent mehr Lohn und 2500 Euro Einmalzahlungen bei 27 Monaten Laufzeit angeboten. Die Gewerkschaft Verdi hatte das als „Frechheit“ abgelehnt, sie fordert weiterhin 10,5 Prozent bei einem Jahr Laufzeit, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März geplant.