Dresden - Eltern kleiner Kinder müssen sich in Sachsen auf einen Warnstreik in Kindertagesstätten und Horten einstellen. Die Erzieherinnen und Erzieher der kommunalen Kitas und Horte seien am Donnerstag (6. März) zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, teilte der Sächsische Erzieherverband mit. Vor der entscheidenden dritten Tarifrunde am 14. März solle so der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden.

Die Gewerkschaften verlangen unter anderem acht Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro pro Monat sowie höhere Zuschläge für Überstunden und besondere Arbeitszeiten. Zudem soll es nach ihrem Willen drei zusätzliche freie Tage pro Jahr geben.