Leipzig - Pendler in Sachsen müssen sich am Freitag auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einstellen und oftmals nach Alternativen umsehen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen und geht von einer sehr großen Beteiligung aus. In Sachsen sind demnach die kommunalen Verkehrsunternehmen in Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau betroffen. Zudem sind die Beschäftigten der Regionalbus-Betriebe in den Kreisen Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Meißen, Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Nicht betroffen vom Warnstreik sind die S-Bahnen und die kommunalen Busunternehmen Plauener Omnibusbetrieb GmbH und Verkehrsgesellschaft Vogtland.

In Sachsen geht es in dem Tarifkonflikt um einen sogenannten Manteltarifvertrag. Er regelt vor allem die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung des Urlaubsanspruchs, die Einführung von Zeitzuschlägen für Samstagsarbeit oder Überstundenzuschläge.