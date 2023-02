Erfurt - Vor der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes sind am Dienstag auch Beschäftigte in Thüringen in einen Warnstreik getreten. Zum Auftakt versammelten sich nach ersten Angaben der Gewerkschaft Verdi 350 Streikende zu einer Kundgebung auf dem Fischmarkt in Erfurt. Anschließend zogen sie durch die Stadt zum Streiklokal.

Die Gewerkschaft hatte Beschäftigte der dortigen Stadtverwaltung, der kommunalen Entsorgungsbetriebe Erfurt und Weimar, aus Sparkassen, der Agentur für Arbeit und des Bundeswehrstandortes Erfurt zu dem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zwei Kindergärten in Erfurt seien wegen des Ausstands geschlossen.

Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen verlangen die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die zweite Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt für die deutschlandweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist für Mittwoch und Donnerstag in Potsdam geplant. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen die Gewerkschaftsforderungen bisher als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.