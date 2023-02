Warnstreik des öffentlichen Dienstes in Magdeburg

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil.

Magdeburg - Die Gewerkschaft Verdi will heute mit den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Magdeburg zu einem ganztägigen Warnstreik zusammenkommen. Aufgerufen seien unter anderem Mitarbeiter des Klinikums, der Stadtverwaltung und der Abfallwirtschaft, teilte die Verdi mit. Aber auch Beschäftigte anderer Kreise und Städte seien aufgerufen worden. Die Streikenden wollen von 7 bis 14 Uhr im Streiklokal in Magdeburg zusammentreffen.

Bereits vergangene Woche hatten sich in Halle rund 500 Menschen an einem ganztägigen Warnstreik beteiligt. Betroffen von den Arbeitsniederlegungen waren unter anderem Kindertagesstätten, Verwaltungen und Sparkassen. Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaften nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeber im laufenden Tarifstreit im öffentlichen Dienst erhöhen.

Die Gewerkschaften fordern von den Arbeitgebern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen das als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. Die zweite Tarifrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.