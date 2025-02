Berlin - Während des erneuten Warnstreiks bei U-Bahnen, Bussen und Trams in Berlin werden von den Straßen lange Staus im Berufsverkehr gemeldet. Die Verkehrsinformationszentrale VIZ listete am Morgen diverse Staus auf, in Marzahn und Lichtenberg jeweils 30 Minuten, in Spandau und Biesdorf jeweils 15 Minuten zusätzlich für Autofahrer. Auch die Stadtautobahn ist betroffen. Zusätzlich wurde in Adlershof die S-Bahn wegen eines medizinischen Notfalls unterbrochen.