Obacht auf Niedersachsens Straßen: Viele Straßenmeistereien legen die Arbeit nieder. Welche Auswirkungen das für Autofahrer in der Region hat.

Hannover - Wer mit dem Auto in Niedersachsen unterwegs ist, muss sich bis Donnerstag auf Umwege und schlecht geräumte Straßen einstellen. „Wir raten dazu, witterungsangepasst zu fahren und mehr Zeit für die Wege zur Arbeit einzuplanen“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Wegen eines Warnstreiks bei den Straßenmeistereien sind einige Brücken sowie Tunnel gesperrt, außerdem gibt es Einschränkungen im Winterdienst.

Behörde und Gewerkschaft vereinbarten nach eigenen Angaben einen Notdienst, damit die wichtigsten Straßen trotzdem geräumt werden. „Je nach Witterung kann es jedoch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen“, warnt die Behörde. Wer auch mit Bus und Bahn zum Ziel komme, sollte sein Auto besser stehen lassen.

Welche Brücken und Tunnel am Mittwoch und Donnerstag betroffen sind: