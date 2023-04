Magdeburg - An den Standorten des Einrichtungshauses Ikea in Magdeburg und Günthersdorf (Saalekreis) wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Freitag und Samstag ihre Arbeit niederlegen. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Einer Gewerkschaftssprecherin zufolge versammeln sich die Streikenden am Freitag ab 10.00 Uhr auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses in Günthersdorf, am Samstag auf dem Parkplatz vor dem Standort in Magdeburg. An der Aktion wollen sich demnach rund 40 Beschäftigte aus beiden Häusern beteiligen, hieß es.

Die Gewerkschaft kritisiert die hohe Arbeitsbelastung der Beschäftigten. Zudem nehme die Beschäftigung nicht im gleichen Maße zu wie die Unternehmensumsätze, hieß es.