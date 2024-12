Im Streit um höhere Löhne für die Beschäftigten der Verkehr und Wasser GmbH in Oldenburg will die Gewerkschaft den Druck erhöhen. Dies hat Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr.

Warnstreik beeinträchtigt Busverkehr in Oldenburg

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Verkehr und Wasser GmbH in Oldenburg zu einem Warnstreik aufgerufen. (Archivbild)

Oldenburg - Im Busverkehr der Stadt Oldenburg müssen Fahrgäste bis Samstag mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Verkehr und Wasser GmbH in Oldenburg zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft will den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen und plant für Samstag eine Demonstration in der Innenstadt.

Die Gewerkschaft fordert höhere Löhne in den Bereichen Verwaltung, Werkstatt und im Fahrdienst. Der Gewerkschaft zufolge liegt der VWG-Tariflohn in Oldenburg im Vergleich zu anderen kommunalen Verkehrsbetrieben in Niedersachsen im untersten Bereich. Die Verkehr und Wasser GmbH verwies auf ihrer Homepage auf den Warnstreik und teilte mit, dass es einen Sonderfahrplan geben wird.