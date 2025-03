Warnstreik an Leipziger Kitas und Horten am Donnerstag

Nicht alle Einrichtungen bieten am Donnerstag wegen des Warnstreiks eine Betreuung an. (Symbolbild)

Leipzig - An kommunalen Kitas und Horten in Leipzig sollen Erzieher am Donnerstag in den Ausstand treten. Die Gewerkschaft Sächsischer Erzieher ruft laut Mitteilung der Stadt für Donnerstag zum Warnstreik auf. Abhängig von der jeweiligen Beteiligung entscheide sich, ob Einrichtungen geschlossen oder nur Öffnungszeiten verkürzt oder die Zahl der zu betreuenden Kinder reduziert werden müssen.

Eine Kita und vier Horte sind laut Mitteilung zu, elf Kitas und Horte nur eingeschränkt geöffnet. Mangels Notfallbetreuung wird Eltern empfohlen, vorsorglich Alternativen zu organisieren.