Warnstreik am BER: Keine Abflüge am Donnerstag

Berlin/Schönefeld - Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) werden am Donnerstag aufgrund eines Warnstreiks keine Flieger abheben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Belegschaften der privaten Sicherheitsunternehmen am BER und zehn weiteren deutschen Flughäfen zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen. Am Flughafen Berlin-Brandenburg beginnt der Arbeitskampf laut Verdi um 3.30 Uhr und soll bis 23.59 Uhr andauern.

Regulär waren für Donnerstag am BER jeweils 170 Starts und Landungen mit insgesamt knapp 50.000 Passagieren vorgesehen. Sämtliche Starts wurden inzwischen gestrichen. Von den Landungen hatten die Fluggesellschaften bis zum frühen Mittwochabend laut einer Flughafensprecherin bereits rund 20 Prozent abgesagt. Jeder Passagierflieger, der am BER landet, kommt aufgrund des Warnstreiks anschließend nicht mit Fluggästen wieder weg.