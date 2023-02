Warnmeldung wegen starken Rauchs durch Brand in Firma

St. Egidien - Ein Kabelbrand bei einem Industrieunternehmen in St. Egidien (Landkreis Zwickau) hat am Dienstagmorgen Großalarm ausgelöst. Der Stromanbieter hatte kurz nach Mitternacht erhebliche Stromschwankungen bemerkt und die Firma informiert. Daraufhin wurde in einem Traforaum starker Rauch entdeckt. Die 38 anwesenden Mitarbeiter konten die Halle unbeschadet verlassen, wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte.

Mehrere Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle. Ursache war den Angaben nach ein technischer Defekt. Wegen starken Rauchs galt mehr als drei Stunden eine Warnmeldung. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angabe machen.