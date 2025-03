Für die deutsche U21 steht das letzte offizielle Länderspiel vor der EM im Sommer an. Der Heidenheimer Paul Wanner ist gegen Spanien nicht dabei - im Gegensatz zu einem Profi des 1. FC Nürnberg.

Darmstadt - Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet das letzte offizielle Länderspiel vor der EM-Endrunde ohne den Heidenheimer Paul Wanner. Laut Angaben des Deutschen Fußball-Bundes macht es beim zuletzt gegen die Slowakei krank fehlenden Offensivspieler keinen Sinn, dass er nachträglich zum Team stößt.

Dagegen ist Mittelfeldspieler Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg wieder einsatzbereit. Castrop hatte wie Wanner beim 1:0-Sieg in der Slowakei wegen eines Infekts gefehlt. Er habe die Krankheitssymptome gut überwunden, teilte der DFB mit.

Di Salvo freut sich auf Härtetest

Knapp drei Monate vor der EM-Endrunde vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei erwartet die deutsche Mannschaft am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1) in Darmstadt Titelfavorit Spanien zum Test. Knapp 15.000 Tickets waren laut Angaben vom Sonntag verkauft.

„Spanien wird uns mehr fordern, wird viel den Ball haben. Wir können dann versuchen, öfter mal zu kontern“, sagte Trainer Antonio Di Salvo nach dem Erfolg gegen die Slowaken. Torschütze dabei war Brajan Gruda von Brighton & Hove Albion.

Kein Club-WM-Kandidat bei U21-Nationalmannschaft dabei

Di Salvo, der kürzlich seinen Vertrag über das Turnier hinaus bis 2027 verlängert hatte, verzichtet durch das Fehlen von Bayern-Leihspieler Wanner ganz auf Kandidaten für die Club-WM. Als weiterer Kandidat war Torhüter Jonas Urbig vom FC Bayern München schon vor dem Slowakei-Spiel angeschlagen abgereist. Er soll dem Bundesliga-Spitzenreiter aber als Vertreter des verletzten Manuel Neuer bald wieder zur Verfügung stehen.