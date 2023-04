Hamburgs Trainer Tim Walter gestikuliert an der Seitenlinie.

Hamburg - Auch nach den zuletzt drei sieglosen Spielen des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV will Trainer Tim Walter von einer Krise nichts wissen. Trotz der punktemäßig unzureichenden Unentschieden gegen Holstein Kiel (0:0) und zuletzt bei Fortuna Düsseldorf (2:2) habe seine Mannschaft „sehr, sehr gut gespielt“, sagte Walter am Donnerstag. Mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 ergänzte der 47-Jährige: „Wir müssen für den Aufwand mehr belohnen. Das haben wir uns für Samstag auf die Fahnen geschrieben.“

Walter hat erkannt, dass seine Mannschaft sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Fehler gemacht habe. Vorne seien zu wenig, hinten zu viele Tore gefallen, sagte der Coach des Tabellen-Dritten mit Blick auf der Trefferbilanz von 4:6 aus den vergangenen drei Partien. Gegen den Tabellenneunten aus Niedersachsen sei ihm aber „nicht angst und bange, sondern wir machen immer das Beste daraus, weil ich meinen Jungs zu hundert Prozent vertraue“.

Ob Offensivmann Jean-Luc Dompé bis zur Partie im mit 57 000 Zuschauern erneut ausverkauften Volksparkstadion fit wird, steht noch nicht fest. Für den Franzosen stünde wieder Sonny Kittel bereit, der in Düsseldorf eine gute Leistung gezeigt hatte. „Wenn er die Freude in sich hat, und die hat er, dann ist er ein unfassbarer Spieler“, sagte Walter über den 30-jährigen Kittel. Nicht im Kader werden die gesperrten Abwehrakteure Miro Muheim und Javi Montero stehen.