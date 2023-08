Der Hamburger SV gewann das Nordduell in Hannover sogar in Unterzahl. Für den entscheiden Mann hatte Trainer Tim Walter hinterher ein spezielles Lob.

Hannover - Trainer Tim Walter vom Hamburger SV hat nach dem 1:0-Erfolg bei Hannover 96 ein sehr launiges Lob an seinen Siegtorschützen Bakery Jatta verteilt. „Bei Baka ist es so: Manchmal schießt er den Ball in die Maschen. Manchmal aber auch hier in den Maschsee. Heute hat es gepasst“, sagte Walter am späten Samstagabend nach einem spannenden Nordduell vor 49.000 Zuschauern.

Die Hamburger verteidigten durch diesen Erfolg die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga, obwohl sie nach einer Roten Karte für Abwehrspieler Guilherme Ramos in der 53. Minute lange Zeit in Unterzahl spielten. Jatta schoss in der 68. Minute das entscheidende Tor und ist laut Walter mit seinem Fleiß und seinem Ehrgeiz ein Sinnbild für das gesamte Team.

„Das ist einfach ein großartiger Junge, der besser werden will, aber manchmal vielleicht nicht besser werden kann. Trotzdem probiert er es immer weiter“, sagte der HSV-Trainer. „Er hat Fähigkeiten, die haben andere nicht. Dafür haben andere Fähigkeiten, die er vielleicht nicht hat. Daran arbeitet er. Das ist das Team allgemein: Sie arbeiten und haben Freude daran, zu arbeiten.“