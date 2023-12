Asbach-Sickenberg - Thüringen besitzt ein weiteres Naturschutzgebiet. Ein etwa 500 Hektar großes Waldgebiet um die Burgruine Altenstein im Eichsfeld ist am Donnerstag als Naturschutzgebiet „Stein - Rachelsberg“ ausgewiesen worden, wie das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) mitteilte. Es sei vor allem wegen der Vielfalt an natürlichen und naturnahen Laubmischwäldern schutzwürdig. In dem Gebiet nahe der thüringisch-hessischen Landesgrenze sind unter anderem Rot- und Hainbuchen, Eichen, Erlen und Bergulmen heimisch.

Bedeutsam sei außerdem das große Vorkommen der Europäischen Eibe - einer langsam wachsenden, immergrünen und fast in allen Teilen giftigen Baumart. Das Waldgebiet ist den Angaben zufolge Lebensraum vieler Vogelarten - seltener Blütenpflanzen, Amphibien und Insekten.

Zu dem unter Schutz gestellten Areal gehört laut Landesamt auch ein artenreicher und landschaftlich besonders schöner Abschnitt des ehemaligen deutsch-deutschen Grenzstreifens vom Iberg bis zum Hesselwald, der Teil des sogenannten Grünen Bandes entlang der einstigen Grenze ist. In Thüringen sind seit 1994 insgesamt 140 Naturschutzgebiete neu ausgewiesen worden.