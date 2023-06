Jüterbog - Angesichts der anhaltenden Trockenheit erwartet der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftrage Raimund Engel keine Entspannung der Lage. „Auch wenn es in den kommenden Tagen ein paar Niederschläge in Südbrandenburg geben sollte, wird dies an der Waldbrandgefahr kaum was ändern“, sagte Engel am Montag auf Anfrage.

Am Dienstag solle zwar ein Tiefdruckgebiet aus Südosten hereinziehen, aber nur für wenig Regen sorgen, berichtete Engel. Mit Sorge betrachte er, dass die Waldbrandgefahr für Brandenburg dann wegen der erhöhten Luftfeuchtigkeit von derzeit Stufe 4 (hohe Gefahr) auf 3 (mittlere Gefahr) zurückgestuft werden könnte, sagte er. „Dies gäbe nicht die reale Situation wieder, die brandgefährlich bleibt.“

Seit der vergangenen Woche brennt auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz Wald auf einer Fläche von inzwischen mehr als 150 Hektar. Wegen des sonnigen und trockenen Wetters sei dort am Mittag wieder stärkere Rauchentwicklung zu sehen, berichtete Engel.