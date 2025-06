In einigen Tagen steigt die Waldbrandgefahr in Brandenburg wieder. (Symbolbild)

Potsdam - Nach mehreren Tagen der Entspannung nimmt die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg bald wieder deutlich zu. Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass am Freitag in fast allen Regionen eine mittlere oder die zweithöchste Gefahrenstufe gelten wird. Nur in der Gegend um den Stechlinsee und im Raum Prenzlau soll die Gefahr auf der zweitniedrigsten Stufe liegen.

Am Pfingstmontag herrschte in Brandenburg in allen Kreisen und kreisfreien Städten nur eine geringe Gefahr. Die Meteorologen erwarten, dass es in Berlin und Brandenburg nach Schauern am Dienstag voraussichtlich am Mittwoch und Donnerstag nicht regnen wird.

Mit ausgedehnten Kiefernwäldern, geringem Niederschlag und leichten Sandböden ist Brandenburg nach Einschätzung des Landesbetriebs Forst das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung bundesweit. In der aktuellen Waldbrandsaison sind die Feuerwehren in Brandenburg bis Ende Mai zu 125 Waldbränden ausgerückt.